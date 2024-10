Stop al processo civile per stupro per Roman Polanski | accordo tra le parti

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcontro il regista franco-polaccoper lodi una minorenne, previsto per l’agosto 2025, è stato archiviato dopo untra le. Si chiude così dunque uno dei numerosi fatti di cronaca giudiziaria riguardanti uno dei più importanti registi della storia del cinema, più volte implicato in storie di violenza sessuale. Storie che è riuscito a dribblare scappando dagli Stati Uniti sul finire degli anni ’70 senza più voltarsi indietro e rifugiandosi a Parigi, in Francia, stato che ha sempre rifiutato l’espatrio, nonostante negli ultimi anni diverse associazioni femministe abbiano fragorosamente protestato per la scelta delle istituzioni francesi. Secondo Osez le féminisme infattisarebbe «il simbolo della tolleranza che esiste ancora in Francia riguardo alla violenza sessuale».