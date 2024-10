Anteprima24.it - Spaccio a Telese Terme, trovata droga in un cassonetto dei rifiuti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri, alle ore 09.00 circa, nel corso di specifiche attività finalizzate al contrasto della illecita detenzione di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato procedeva ad effettuare mirati controlli in una zona già nota alle forze dell’ordine come punto dinel comune di. Gli equipaggi del locale Commissariato di P.S., coadiuvati da unità cinofile antidella Questura di Napoli, in particolare ispezionava le pertinenze di alcuni edifici, dove il cane poliziotto richiamava l’attenzione del suo conduttore dirigendosi con decisione verso un contenitore della spazzatura posto nei pressi dell’ingresso di un condominio. Nei cassonetti, opportunamente occultati, gli agenti rinvenivano n. 8 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo lordo di gr. 3,39, n.