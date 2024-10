Sicurezza stradale, focus sui comuni del Napoletano. Coppola (Aci): Rete viaria, ci vuole più manutenzione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella Città Metropolitana di Napoli, secondo gli ultimi dati Aci-Istat, lo scorso anno si sono verificati 5.416 incidenti stradali, con 88 morti e 7.385 feriti. Rispetto al 2022 risulta in deciso calo il numero dei decessi (-10,2%), mentre aumenta sia quello dei sinistri (+5,9%) che dei feriti (+6,3%). Il costo sociale della sinistrosità stradale nella sola provincia partenopea è di oltre 560 milioni di euro. Escludendo il capoluogo di provincia che registra, in termini assoluti, i valori più elevati di incidentalità e sue conseguenze, dall’analisi dei dati relativi agli altri comuni risulta che quelli con il maggior numero di incidenti sono: Pozzuoli (194), Giugliano in Campania (184), Torre del Greco (139), Casoria (133) e Afragola (116). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella Città Metropolitana di Napoli, secondo gli ultimi dati Aci-Istat, lo scorso anno si sono verificati 5.416 incidenti stradali, con 88 morti e 7.385 feriti. Rispetto al 2022 risulta in deciso calo il numero dei decessi (-10,2%), mentre aumenta sia quello dei sinistri (+5,9%) che dei feriti (+6,3%). Il costo sociale della sinistrositànella sola provincia partenopea è di oltre 560 milioni di euro. Escludendo il capoluogo di provincia che registra, in termini assoluti, i valori più elevati di incidentalità e sue conseguenze, dall’analisi dei dati relativi agli altririsulta che quelli con il maggior numero di incidenti sono: Pozzuoli (194), Giugliano in Campania (184), Torre del Greco (139), Casoria (133) e Afragola (116).

