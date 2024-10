Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Le amministrazioni corrono ai ripari dopo l’allerta arancione in Toscana disposta dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. A causa del maltempo molti sindaci hanno disposto per domani, giovedì 24 ottobre, la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Ecco l’elenco dei Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le Scuole: - Manciano (Grosseto) - Cecina (Livorno) Articolo in aggiornamento Lanazione.it - Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Le amministrazioni corrono ai ripari dopo l’indisposta dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. A causa del maltempo molti sindaci hanno disposto per domani, giovedì 24 ottobre, la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado. Eccodeiche hanno deciso di tenerele: - Manciano (Grosseto) - Cecina (Livorno) Articolo in aggiornamento

