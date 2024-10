Quando Sinner suonava ai campanelli: “Sono tornato dal mio vicino, la sua frase è una delle cose belle che mi danno forza per continuare” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sì, anche Jannik Sinner da bambino suonava ai campanelli e scappava. E una volta il vicino di casa lo ha pure beccato. Ma anche da queste esperienze il numero uno del tennis mondiale sa tirare fuori un mattoncino della sua forza: “Sono passato dalla sua casa – racconta- Questo signore ormai ha 85-90 anni, ma mi ha detto ‘Io mi ricordo ancora di Quando venivi a suonare’. Sono proprio queste le cose belle che mi danno forza per continuare”. Così Sinner svela un altro pezzetto di sé, nell’intervista realizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Sky. Il tennista si è aperto sui suoi successi, le difficoltà e gli obiettivi per la prossima stagione: a soli 23 anni, l’altoatesino ha già raggiunto vette straordinarie ma, come racconta, il suo percorso è ancora lontano dall’aver raggiunto la vetta. Ilfattoquotidiano.it - Quando Sinner suonava ai campanelli: “Sono tornato dal mio vicino, la sua frase è una delle cose belle che mi danno forza per continuare” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sì, anche Jannikda bambinoaie scappava. E una volta ildi casa lo ha pure beccato. Ma anche da queste esperienze il numero uno del tennis mondiale sa tirare fuori un mattoncino della sua: “passato dalla sua casa – racconta- Questo signore ormai ha 85-90 anni, ma mi ha detto ‘Io mi ricordo ancora divenivi a suonare’.proprio queste leche miper”. Cosìsvela un altro pezzetto di sé, nell’intervista realizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Sky. Il tennista si è aperto sui suoi successi, le difficoltà e gli obiettivi per la prossima stagione: a soli 23 anni, l’altoatesino ha già raggiunto vette straordinarie ma, come racconta, il suo percorso è ancora lontano dall’aver raggiunto la vetta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner spiega perché non torna quasi mai a casa in Italia: “Posso anche andarci, ma non voglio” - Jannik Sinner, dopo una stagione eccezionale, ha spiegato la necessità di lavorare ancora più duro per crescere ulteriormente ... (fanpage.it)

Jannik Sinner, la rivelazione: "Sono l'unico che non sudo. Vi racconto una storia...", clamoroso in Arabia - C'è un curioso retroscena sull'ultima partecipazione di Jannik Sinner al Six Kings Slam. Infatti Sinner è stato chiamato in causa per fare l'attore nel lòacio dello spot della manifestazione in Arabia ... (informazione.it)

Sinner e Alcaraz fanno già scuola! E il tennis si spacca in due partiti… - Jannik e Carlos rappresentano il riferimento per i prossimi anni e si infoltisce la pattuglia degli emuli alle loro spalle ... (tuttosport.com)