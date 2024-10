Gaeta.it - Pavia: richieste di condanna per eccesso di legittima difesa nell’omicidio di Youns El Bossettaoui

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel Tribunale disi svolge un processo di grande rilevanza, onde chiarire la responsabilità dell’ex assessore leghista Massimo Adriatici in relazione alla morte diEl, un uomo di 39 anni di origini marocchine. La vicenda, avvenuta il 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera, ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’uso della forza e sull’interpretazione della. Il pubblico ministero Roberto Valli ha formulato una richiesta dia tre anni e sei mesi di reclusione, accusando Adriatici dicolposo di. Il contesto della tragedia: chi eraElEl, vittima del tragico evento, era un uomo di 39 anni con origini marocchine, noto per vivere in condizioni di precarietà.