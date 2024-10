Parthenope prima epopea femminile di Sorrentino | Mi sento più vicino alle donne

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Arriva il nuovo film di Paolo. Si chiama ‘’ ed è un’senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi. Il regista ha scelto per lavolta di affidare le sue emozioni a un personaggio, interpretato da Celeste Dalla Porta. “Io mipiù, riesco a parlare meglio con loro. Certi loro desideri, preoccupazioni e delusioni mi appartengono”, ha spiegato all’Adnkronos. La sua protagonista è un personaggio di finzione, che porta sullo schermo frammenti di vita e sentimenti, ciò su cui vuole concentrarsi ora. Dopo Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, il regista premio Oscar infatti non tornerà a raccontare al cinema i politici italiani. “Non ci sono più, e non solo in Italia, figure carismatiche di destra o di sinistra.