Anteprima24.it - Palomonte: Mangone racconta Paestum, ai Templi opere in mostra fino al 12 gennaio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal 26 ottobre 2024 al 122025, ledel pittore e l’artista originario di Altavilla Silentina e residente nel comune di, Fernando, saranno in esposizione presso il Parco Archeologico di. Un evento culturale di prestigio per il territorio salernitano, ladal titolo “Segni Epocali. Fernando” con la quale l’artista salernitano di fama internazionale offre una rilettura non convenzionale del passato attraversodedicate alla celebrazione del grande patrimonio archeologico e culturale dei Parchi die Velia, in provincia di Salerno. Larappresenta una riflessione profonda sulla continuità storica, sulle tracce del tempo e sulla capacità dell’arte di parlare di epoche diverse, mantenendo vive le radici di un territorio che ha molto dare.