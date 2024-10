Liberoquotidiano.it - "Non cedete. Una persecuzione, cosa rischio". Ilaria Salis, le "lacrime" in aula contro Orban

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto alla presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola di revocare l'immunità parlamentare di, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è passata al contrattacco. Come? Rifilandoci il solito piagnisteo da vittima a Strasburgo. "La mia intenzione non è difendermi dal processo ma all'interno di un processo che sia giusto ed equo - ha spiegato in una conferenza stampa -, il problema è che un processo di questo tipo non può svolgersi in Ungheria e ne abbiamo avuto ampie prove".