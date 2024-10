Medioriente, Blinken in Israele: “È ora di porre fine alla guerra a Gaza” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato prima di lasciare Israele rimarcando che “è ora” di porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Arabiya. Il funzionario degli Stati Uniti ha sottolineato che per lo Stato ebraico è importante rispondere all’attacco iraniano in modo da non innescare una maggiore escalation. Ha inoltre ribadito che Washington respinge completamente la rioccupazione di Gaza da parte di Tel Aviv. Lapresse.it - Medioriente, Blinken in Israele: “È ora di porre fine alla guerra a Gaza” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antonyha parlato prima di lasciarerimarcando che “è ora” dinella Striscia di. Lo riporta Al Arabiya. Il funzionario degli Stati Uniti ha sottolineato che per lo Stato ebraico è importante rispondere all’attacco iraniano in modo da non innescare una maggiore escalation. Ha inoltre ribadito che Washington respinge completamente la rioccupazione dida parte di Tel Aviv.

