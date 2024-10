Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni giovedì 24 per l’allerta arancione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A causa dell'allerta arancione per forte Maltempo emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per domani, 24 ottobre 2024, molti comuni della Toscana hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado L'articolo Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni giovedì 24 per l’allerta arancione proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni giovedì 24 per l’allerta arancione Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A causa dell'allertaper forteemessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per domani, 24 ottobre 2024, moltidellahanno disposto la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado L'articoloinin24 perproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni giovedì 24 per l’allerta arancione - A causa dell'allerta arancione per forte maltempo emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per domani, 24 ottobre 2024, molti comuni della Toscana hanno disposto la chiusura di tu ... (firenzepost.it)

Maltempo, anche in Umbria allerta gialla per temporali - Scatta anche in Umbria l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Si tratta di un avviso per ordinarie criticità che si potranno verificare praticamente su tutto il territorio regionale e ... (umbria24.it)

Maltempo: scuole chiuse in province Grosseto, Livorno e Pisa - In seguito all'allerta meteo con codice arancione emessa dalla Regione Toscana per domani, giovedì 24 ottobre, alcuni sindaci delle province di Grosseto, Livorno e Pisa hanno deciso di chiudere le scu ... (ansa.it)