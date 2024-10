Lorenzetti, la star del Metropolitan. Il Polittico monopolizza la mostra. Speciale New York Times sull’opera (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Polittico di Lorenzetti troneggia sulla Quinta Strada, commuove, sbalordisce, cavalca i social e domina le prime pagine del New York Times. "La magnifica mostra fosforescente intitolata ‘Siena: The Rise of Painting, 1300-1350” al Metropolitan Museum of Art è un evento visivo di pura bellezza a 24 carati e un colpo di genio accademico a più livelli" è l’articolo che racconta l’evento e sceglie come simbolo il capolavoro custodito nella Pieve. Tempera e oro, le figure dei santi tra i quali il patrono della città, San Donato. È uno dei gioielli alla mostra sull’arte senese del Trecento, opera di vetrina, dice Marzia Benini che non si trattiene: "Un’emozione straordinaria". Lanazione.it - Lorenzetti, la star del Metropolitan. Il Polittico monopolizza la mostra. Speciale New York Times sull’opera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilditroneggia sulla Quinta Strada, commuove, sbalordisce, cavalca i social e domina le prime pagine del New. "La magnificafosforescente intitolata ‘Siena: The Rise of Painting, 1300-1350” alMuseum of Art è un evento visivo di pura bellezza a 24 carati e un colpo di genio accademico a più livelli" è l’articolo che racconta l’evento e sceglie come simbolo il capolavoro custodito nella Pieve. Tempera e oro, le figure dei santi tra i quali il patrono della città, San Donato. È uno dei gioielli allasull’arte senese del Trecento, opera di vetrina, dice Marzia Benini che non si trattiene: "Un’emozione straordinaria".

Posto d’onore al Polittico del Lorenzetti al Metropolitan Museum di New York - Arezzo, 9 ottobre 2024 – Posto d’onore al Polittico del Lorenzetti al Metropolitan Museum di New York La splendida pala d’altare della Pieve protagonista della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento Ghinelli: “Da Arezzo uno dei capolavori più ammirati. Tra questi un posto d’onore, sia per la magnificenza dell’opera sia per la straordinarietà ed eccezionalità della sua presenza ... (Lanazione.it)

Il Polittico di Pietro Lorenzetti della Pieve di Arezzo brilla al Metropolitan Museum di New York - Il sindaco Ghinelli ha espresso orgoglio per la presenza di uno dei capolavori più ammirati della città, definendola un’occasione straordinaria per promuovere Arezzo e i suoi tesori d’arte: “È emozionante vedere esposta la Pala di Pietro Lorenzetti, un’opera imponente che qualifica una mostra meravigliosa, dedicata alla nascita della pittura in Italia e in Occidente. (Lortica.it)

Ghinelli a New York con il Polittico di Lorenzetti : "Occasione straordinaria per Arezzo" - Un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in. “E' particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di New York la Pala di Pietro Lorenzetti che siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. (Arezzonotizie.it)