L' omicidio di Dio ci condanna alla mediocrità | la versione di Peter Sloterdijk

Tre sono le umiliazioni inferte all'uomo, non ne siamo stati salvati e sono tre distinte ferite narcisistiche: quella di Copernico che «fece ruzzolare la terra dal centro dell'universo», quella di Darwin che fece discendere l'uomo dalla scimmia e non da uno stampo divino e, infine, quella dello stesso Sigmund Freud – oltretutto autore di questa "Teoria del Tre" – che inchiodando l'uomo al proprio inconscio ne fa un Arlecchino a servizio di due bislacchi padroni, l'Es e il Super-io. A partire da questa teoria, datata 1917, elaborata da Freud nel suo saggio Una difficoltà della psicoanalisi, il filosofo Peter Sloterdijk scandaglia ferite narcisistiche a noi contemporanee da cui non siamo riusciti a salvarci.

