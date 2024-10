Lite in famiglia: 4 cognati se le danno di santa ragione, 2 arrestati per tentato omicidio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CASORIA – Serata frizzantina e forse caratterizzata anche da qualche bollicina. Siamo a Casoria, manca poco alle 20 e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile intervengono in un appartamento del centro per una Lite in famiglia. Andiamo per ordine e spieghiamo bene chi sono i protagonisti della vicenda. Sono in 5 e sono tutti parenti tra loro, tutti incensurati. Sono 4 cognati più la moglie nonché sorella di 2 di questi. Hanno rispettivamente 61, 66, 56 e 65 anni gli uomini mentre la donna ha 58 anni. La controversia nasce poco prima di cena e si incattivisce. Al centro della Lite la proprietà di alcune damigiane di vino. “Le ho comprate io!” – “I soldi erano i miei!”. Non si arriva a una soluzione sul problema fiaschi e la discussione sfocia nel sangue. Primacampania.it - Lite in famiglia: 4 cognati se le danno di santa ragione, 2 arrestati per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CASORIA – Serata frizzantina e forse caratterizzata anche da qualche bollicina. Siamo a Casoria, manca poco alle 20 e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile intervengono in un appartamento del centro per unain. Andiamo per ordine e spieghiamo bene chi sono i protagonisti della vicenda. Sono in 5 e sono tutti parenti tra loro, tutti incensurati. Sono 4più la moglie nonché sorella di 2 di questi. Hanno rispettivamente 61, 66, 56 e 65 anni gli uomini mentre la donna ha 58 anni. La controversia nasce poco prima di cena e si incattivisce. Al centro dellala proprietà di alcune damigiane di vino. “Le ho comprate io!” – “I soldi erano i miei!”. Non si arriva a una soluzione sul problema fiaschi e la discussione sfocia nel sangue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casoria : Una lite in famiglia. “Il vino è mio!”. Carabinieri arrestano 2 cognati per tentato omicidio - Violenta lite tra cognati finisce nel sangue: protagonisti in cinque, coinvolta anche una donna. Sequestrate armi e trasferiti in carcere i due assalitori. Serata frizzantina e forse caratterizzata anche da qualche bollicina. Siamo a Casoria, ... (Puntomagazine.it)

Senigallia - quindicenne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia. L’appello alle scuole : “Non fate uscire gli alunni” - Senigallia, 15enne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia Sono ore d’ansia a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un 15enne si è allontanato di casa armato, portando con sé la pistola del padre, dopo una lite in famiglia. Secondo ... (Tpi.it)

Lite in famiglia : lui dormiva con la pistola carica. Denuncia e allontanamento - Todi, 11 novembre 2024 - Meglio prevenire: i Carabinieri di Todi intervenuti in un appartamento a seguito di una segnalazione al 112 per una lite familiare hanno sequestrato una pistola carica, regolarmente detenuta. La tensione domestica era ... (Lanazione.it)