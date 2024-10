Lisa Marzoli: “raccontare la storia della Rai ai giovani” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è solo la conduzione del Tg2 delle 20:30 per Lisa Marzoli. La giornalista ha una rubrica di 5 minuti che si chiama ‘Tg2 in tv’ e va all’interno del contenitore ‘Tg2 Italia Europa’ condotto da Marzia Roncacci. Va in onda tutti i giovedì mattina alle 10:40 e si occupa nei 70 anni della Tv e del centenario della radio. “Raccontiamo i programmi televisivi e i personaggi nei momenti più importanti della televisione italiana, naturalmente della Rai”, sottolinea Lisa Marzoli che aggiunge: “In ogni puntata abbiamo un ospite specifico, un addetto ai lavori competente sulla televisione, registi, autori televisivi, conduttori, critici tv e quindi tutte le persone che possono aggiungere delle cose alla storia dei loro racconti con un particolare riferimento al programma del passato che è rimasto nel cuore”. Lisa Marzoli è entrata in Rai venti anni fa, di cui gli ultimi dieci al Tg2. Lapresse.it - Lisa Marzoli: “raccontare la storia della Rai ai giovani” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è solo la conduzione del Tg2 delle 20:30 per. La giornalista ha una rubrica di 5 minuti che si chiama ‘Tg2 in tv’ e va all’interno del contenitore ‘Tg2 Italia Europa’ condotto da Marzia Roncacci. Va in onda tutti i giovedì mattina alle 10:40 e si occupa nei 70 anniTv e del centenarioradio. “Raccontiamo i programmi televisivi e i personaggi nei momenti più importantitelevisione italiana, naturalmenteRai”, sottolineache aggiunge: “In ogni puntata abbiamo un ospite specifico, un addetto ai lavori competente sulla televisione, registi, autori televisivi, conduttori, critici tv e quindi tutte le persone che possono aggiungere delle cose alladei loro racconti con un particolare riferimento al programma del passato che è rimasto nel cuore”.è entrata in Rai venti anni fa, di cui gli ultimi dieci al Tg2.

