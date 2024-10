Lazio, Baroni: "Con la Juve ho visto una crescita. Vogliamo competere su tutti gli obiettivi" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla vigilia di Twente - Lazio, nello stadio di Enschede in Olanda ha parlato il tecnico biancoceleste, Marco Baroni. Queste le parole in vista Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla vigilia di Twente -, nello stadio di Enschede in Olanda ha parlato il tecnico biancoceleste, Marco. Queste le parole in vista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio, Pedro: «Siamo una squadra bellissima, possiamo vincere l'Europa League. Futuro? Ora non ci penso» - Si avvicina la terza giornata di Europa League per la Lazio. Domani sera alle 21 i biancocelesti saranno impegnati in casa del Twente, un match complicato presentato prima da Baroni e poi da Pedro in. (ilmessaggero.it)

Baroni: «Col Twente serve una Lazio straordinaria. Vincerà chi lo vorrà di più» - La Lazio è in Olanda. Alle 18.45 del mercoledì, Pedro e compagni sono atterrati a Enschede per la terza giornata della fase campionato della nuova UEFA Europa League. Nel ... (ilmessaggero.it)

Lazio, Marco Baroni e Pedro puntano a vincere dappertutto - Il tecnico e l'attaccante dei biancocelesti suonano la carica alla vigilia della sfida di Europa League contro il Twente. (msn.com)