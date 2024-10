L'alluvione in Emilia Romagna vista dal satellite Copernicus (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Dopo le piogge torrenziali dello scorso settembre, il 19 ottobre l'Emilia Romagna è stata colpita da una nuova grave alluvione dopo giorni di fortissime precipitazioni. Molti fiumi hanno raggiunto la soglia di criticità o rotto gli argini e almeno 3 mila persone sono state evacuate. La Protezione Civile ha attivato il Copernicus Emergency Management Service per valutare l'estensione delle inondazioni e l'entità dei danni. Nell'immagine mostrata qui si possono vedere le aree allagate intorno alla città di Parma colorate di blu. I satelliti del progetto europeo Copernicus forniscono un affidabile monitoraggio delle alluvioni e delle loro conseguenze, fornendo sostegno alle operazioni di soccorso e ripristino. Agi.it - L'alluvione in Emilia Romagna vista dal satellite Copernicus Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Dopo le piogge torrenziali dello scorso settembre, il 19 ottobre l'è stata colpita da una nuova gravedopo giorni di fortissime precipitazioni. Molti fiumi hanno raggiunto la soglia di criticità o rotto gli argini e almeno 3 mila persone sono state evacuate. La Protezione Civile ha attivato ilEmergency Management Service per valutare l'estensione delle inondazioni e l'entità dei danni. Nell'immagine mostrata qui si possono vedere le aree allagate intorno alla città di Parma colorate di blu. I satelliti del progetto europeoforniscono un affidabile monitoraggio delle alluvioni e delle loro conseguenze, fornendo sostegno alle operazioni di soccorso e ripristino.

