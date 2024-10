Infortunio Koopmeiners, si allungano i tempi di recupero? Le ultime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Infortunio Koopmeiners, non filtrano buone notizie in casa Juve: il centrocampista bianconero rischia uno stop più lungo Continuano a non arrivare buone notizie in casa Juve sugli infortunati. Anche Teun Koopmeiners, attualmente ai box per il problema alle costole, dovrebbe infatti saltare la prossima gara contro l’Inter. L’olandese sperava di recuperare per il big match di Serie A Calcionews24.com - Infortunio Koopmeiners, si allungano i tempi di recupero? Le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024), non filtrano buone notizie in casa Juve: il centrocampista bianconero rischia uno stop più lungo Continuano a non arrivare buone notizie in casa Juve sugli infortunati. Anche Teun, attualmente ai box per il problema alle costole, dovrebbe infatti saltare la prossima gara contro l’Inter. L’olandese sperava di recuperare per il big match di Serie A

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SERIE A - Juventus in ansia per Douglas Luiz - Esami in corso per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. L'ex Aston Villa, inizialmente in distinta per la sfida contro lo Stoccarda, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nei primi secondi ... (napolimagazine.com)

Sabatini: "Juve soffocata dallo Stoccarda, impressione lasciata dai bianconeri non buona" - Sulle pagine di "Calciomercato.com", Sandro Sabatini commenta così il k.o della Juventus di ieri sera in Champions League contro lo Stoccarda: "Perin il migliore, nella Juve peggiore: il titolo è ... (tuttojuve.com)

Infortunio Koopmeiners, si allungano i tempi? Ansia Juve: ecco quando può tornare l’olandese - Infortunio Koopmeiners, si allungano ancora i tempi per il rientro del centrocampista olandese? Ansia Juve: le ultime sulle sue condizioni Continuano a non arrivare buone notizie in casa Juve sugli in ... (juventusnews24.com)