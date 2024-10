Indagata per truffa aggravata, Chiara Ferragni non parlerà ai pm ma si difenderà con una memoria scritta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chiara Ferragni, Indagata per truffa aggravata e continuata per il caso pandoro Balocco e uova di Pasqua Dolci Preziosi, non parlerà ai pm. D'accordo con i legali, l'influencer depositerà una memoria scritta con cui intende difendersi dalle accuse. Fanpage.it - Indagata per truffa aggravata, Chiara Ferragni non parlerà ai pm ma si difenderà con una memoria scritta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)pere continuata per il caso pandoro Balocco e uova di Pasqua Dolci Preziosi, nonai pm. D'accordo con i legali, l'influencer depositerà unacon cui intende difendersi dalle accuse.

