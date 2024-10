Il Sole 24 Ore | Diritti tv e pirateria Lega Serie A pronta a far causa a Google

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaA sarebbea portarein tribunale. Lo riporta Il24 Ore, che riporta come lo scontro tra il massimo campionato italiano e il colosso Usa si stia facendo più duro sul tema della battaglia alla. Secondo il quotidiano una diffida è già stata inviata aIreland lo scorso 7 ottobre e laha riassunto le presunte inadempienze messe in fila danelle prime cinque giornate di campionato. Al centro della vicenda c’è il caso Piracy Shield, gestito dall’Agcom: ladiA è in grado di bloccare domini e indirizzi usati per trasmettere in modo illecito i match. Tuttavia, spetterebbe poi aprocedere a “farli sparire”, spiega Il24 Ore.