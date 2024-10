Lettera43.it - Il coordinatore FdI che aveva definito Spano un pederasta: «Riportavo il sentiment della base»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è durato neanche dieci giorni Francesconel ruolo di capogabinetto del ministeroCultura. L’ex segretario generale del Maxxi ha rassegnato le sue dimissioni, vittima a suo dire di «sgradevoli attacchi personali», incluso quello riservatogli da Fabrizio Busnengo, (ex)FdI per il IX Municipio a Roma, che sulla chat del partito, dove figurano almeno 200 membri compresa Arianna Meloni, loun «, con posizioni irricevibili in tema Lgbtq». Parole che gli sono valse una reprimenda da parte delcapitolino del partito Marco Perissa, poi le dimissioni.