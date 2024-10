Anteprima24.it - Gravi disordini in carcere, il detenuto è grave in rianimazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato trasferito in ospedale ad Avellino dove è stato ricoverato inilaggredito e picchiato durante le violenze di ieri sera nelescalation di violenze eall’interno deldi Avellino. Il Sappe e il Sinappe, con i rispettivi segretari regionali e nazionali, si appellano direttamente al governo chiedendo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di assumere con urgenza provvedimenti in difesa della incolumità del personale, a cominciare dall’utilizzo di bodycam e taser per potersi difendere dai detenuti violenti.