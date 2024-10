Ilfattoquotidiano.it - Francesco Spano e le consulenze a suo marito durante l’incarico al Maxxi di Giuli: cosa c’è nell’inchiesta di Report

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È una storia diin evidente conflitto di interessi e di mancate comunicazioni quella che ha portato alle dimissioni del capo gabinetto del ministero della Cultura, nominato appena dieci giorni fa dal neo ministro Alessandro, che a sua volta aveva preso il posto di Gennaro Sanano dopo lo scandalo che lo aveva coinvolto. La questione della nuova grana per Fratelli d’Italia era stata annunciata da Sigfrido Ranucci, che aveva anticipato lo scoop dinella puntata che andrà in onda domenica prossima. Ranucci non era mai entrato nei particolari dell’inchiesta giornalistica,che invece hanno fatto oggi le pagine social del programma di Raitre.