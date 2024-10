Elon Musk regala un milione di dollari (a testa) per votare Trump (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Durante un comizio a Harrisburg, Pennsylvania, il miliardario della tecnologia Elon Musk ha sorpreso i presenti donando un assegno da un milione di dollari a un membro del pubblico. Musk ha annunciato che intende continuare a offrire questo premio a un elettore scelto casualmente ogni giorno fino alle elezioni presidenziali statunitensi del 5 L'articolo Elon Musk regala un milione di dollari (a testa) per votare Trump proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Durante un comizio a Harrisburg, Pennsylvania, il miliardario della tecnologiaha sorpreso i presenti donando un assegno da undia un membro del pubblico.ha annunciato che intende continuare a offrire questo premio a un elettore scelto casualmente ogni giorno fino alle elezioni presidenziali statunitensi del 5 L'articoloundi(a) perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

