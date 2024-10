Ilrestodelcarlino.it - Elettrodomestici ricondizionati (gratis) per gli alluvionati: l’idea di Cna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – L’azienda Dismeco, specializzata nel riciclo dei rifiuti elettronici, regala alle famiglie che vivono in case danneggiate dall’alluvione una trentina di lavatrici rimesse a nuovo. Il programma rientra in ‘Progetto Utile’, fatto in accordo con Cna, Città metropolitana di Bologna, Hera e Aires (grande distribuzione organizzata), e prevede il recupero dibuttati che vengono riaggiustati e donati alle persone in difficoltà. Cevinini Mirco Questo tipo di servizio è un caso eccezionale in Europa e permette di aiutare le persone in condizioni di fragilità sociale ed economica, coniugando i valori di solidarietà e di economia circolare. Sono già arrivate richieste per glida Acli, Città Metropolitana di Bologna e alcune multiutility della pianura bolognese come Geovest.