Inter-news.it - Douglas Luiz, rischia davvero l’Inter? Ansia infortunio per la Juventus!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non un bel momento per lache vedeacciaccato a quattro giorni dalla sfida contro. Di seguito il quadro generale del brasiliano e le ultime sulle sue condizioni. PROBLEMA – I riflettori sono ancora tutti puntati sulla Champions League, dovedeve ancora disputare la sua terza sfida della stagione contro lo Young Boys. Uno sguardo, però, non può non volgersi verso il prossimo impegno di campionato, soprattutto per il valore sentimentale della partita. Il prossimo avversario per i nerazzurri, infatti, sarà la, che ha già archiviato – non positivamente – il discorso Europa, uscendo sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda. Ma la sfida di Champions League non è l’unica cosa che Thiago Motta ha perso ieri sera all’Allianz Stadium di Torino.