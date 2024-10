Lanazione.it - Dottore da record Lorenzo Palazzetti è il primo ricercatore con l’"eccellenza"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lui si chiama, 27 di Umbertide. Ha discusso la tesi di dottorato “Optimizing Drone-Based Applications for Delivery and Smart Agriculture”, sotto la supervisione della professoressa Maria Cristina Pinotti, ordinario dell’università di Perugia con specializzazione in reti cellulari e algoritmi di ottimizzazione. Il neo, oltre ad essere un brillante universitario, detiene undavvero singolare: la commissione, infatti, ha valutato la tesi di dottorato diin “Matematica, Informatica, e Statistica” con la valutazione di eccellente. In 36 anni dalla creazione deldottorato nessuno aveva mai ottenuto la lode per questi risultati scientifici conseguiti nel campo dell’informatica.