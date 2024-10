Tvplay.it - DI LIVIO: “INZAGHI PUO’ DIVENTARE IL NUOVO ANCELOTTI. JUVE, SCONFITTA MERITATA. LEAO? IN UNA SQUADRA NESSUNO E’ INDISPENSABILE”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A TvPlay l’intervista ad Angelo Diche ha commentato ladellantus in Champions, la prestazione die la crescita di SimoneCOME OSIMHEN. ORA FONSECA HA RAGIONE” – “In Milan-Brugge,dava la sensazione che potesse fare qualcosa. Non pensavo che Fonseca lo togliesse, invece quelli che sono entrati hanno strappato la partita. Ha vinto per quei due cambi. Che gli vuoi dire, adesso ha ragione lui. Il Brugge gioca a calcio, non è una grande, ma gioca a calcio. Secondo me, ora tante idee stanno entrando nella testa dei dirigenti del Milan. Se vuoi recuperare un giocatore, non devi guardare in faccia ae dare regole precise. L’allenatore deve mandare in campo chi sta meglio. La partita contro l’Udinese, restando in dieci, evidenzia che laè con l’allenatore.