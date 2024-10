Pianetamilan.it - Depay, il primo gol con il Corinthians è una prodezza | VIDEO

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Memphis, attaccante olandese accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato, in gol per la prima volta con ilSbarcato da poche settimane in Brasile, Memphis- attaccante olandese spesso accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato - ha trovato il suogol con la maglia delcon una magia su punizione. L'attaccante olandese è stato decisivo nella vittoria per 5-2 in casa contro l'Atletico Paranaense. Guarda il