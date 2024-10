Tvpertutti.it - Chi è Marialuisa Jacobelli, relazione con Totti e corna a Noemi Bocchi

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La vita sentimentale di Francescocontinua a far parlare. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la nascita dellacon, l'ex capitano della Roma si trova nuovamente al centro di uno scandalo. Il settimanale Gente ha rivelato un tradimento dinei confronti di, con la giornalista. Le immagini pubblicate sul settimanale, mostranoe lamentre entrano insieme in un albergo romano, per poi uscirne circa un'ora e mezza dopo. A far discutere ancora di più è stata la conferma diche è stata con Francesco. Al telefono con Gente, ha affermato: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". Alla domanda diretta se potesse confermare la, la risposta è stata chiara: "Sì".