Gaeta.it - Cambiamento al femminile nel Cda di Aciam: Raffaella Di Renzo subentra a Paola Ciciarelli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente avvicendamento nel Consiglio di Amministrazione dell’, l’azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in diversi comuni marsicani, rappresenta un importante passo in avanti per la rappresentanzanel settore.Di, imprenditrice di Avezzano e attiva sostenitrice delle donne nel mondo del lavoro, prende il posto dell’avvocatessa, che ha ricoperto questo incarico negli ultimi due anni. La transizione non solo segna undi leadership, ma evidenzia anche l’impegno dell’azienda verso una gestione più inclusiva e diversificata.Di: un nuovo capitolo perDiè una figura di spicco nel panorama imprenditoriale locale.