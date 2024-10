Metropolitanmagazine.it - Bianca Gascoigne accusa Al-Fayed di violenza sessuale, sono 250 per ora le denunce

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oltre 250 è il numero di donne che hanno chiesto indennizzi a Harrods in quanto vittime di stupri e abusi sessuali perpetrati da Mohamed Al-, il defunto magnate egiziano (trapiantato nel Regno Unito) ex proprietario dei celebri grandi magazzini di Londra. Lenei confronti del miliardario siimpennate in seguito alla messa in onda del documentario Al: Predator at Harrods, prodotto dalla Bbc, che aveva rivelato le proporzioni dello scandalo. Tra le vittime, anche la star inglese. I casi diemersi dal documentario dell’emittente britannica risalirebbero a diversi anni fa e coinvolgerebbero diverse giovani dipendenti della catena di centri commerciali di lusso.