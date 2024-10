Liberoquotidiano.it - Bianca Balti commuove con una foto e una frase

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non era mai successo per una serie Netflix italiana: distribuita in 190 paesi, ha raggiunto la cifra record di quasi venti milioni di telespettatori ed é al numero uno nel mondo. La storia d' amore tra la bravissima Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti diretta dal grande Pappi Corsicato ha conquistato tutti. Un plauso agli attori tra cui Emanuel Caserio. Alla facciaccia di Aldo Grasso. Gianluigi “Gigio” Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: lui le ha chiesto la mano a Parigi dove vivono, tra rose, candele e palloncini. Stanno insieme dal 2016, ma si conoscono fin da quando erano piccoli e lo scorso settembre sono diventati genitori per la prima volta di Leo.