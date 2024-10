Benemerenze civiche, tempo fino al 18 novembre per le segnalazioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Il Comune di Bergamo anche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delle civiche Benemerenze destinate a premiare persone, enti, società, istituzioni che si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private, e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra città con disinteressata dedizione. Le segnalazioni, cui dovranno essere allegati gli elementi informativi a sostegno della candidatura della persona segnalata e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate all’attenzione Comune di Bergamo – Ufficio di staff della Sindaca e spedite entro il 18 novembre esclusivamente a mezzo mail ( Bergamonews.it - Benemerenze civiche, tempo fino al 18 novembre per le segnalazioni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Il Comune di Bergamo anche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delledestinate a premiare persone, enti, società, istituzioni che si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private, e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra città con disinteressata dedizione. Le, cui dovranno essere allegati gli elementi informativi a sostegno della candidatura della persona segnalata e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate all’attenzione Comune di Bergamo – Ufficio di staff della Sindaca e spedite entro il 18esclusivamente a mezzo mail ( [email protected] ).

