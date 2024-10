“Ballando con le stelle”, Mariotto interviene su Sonia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) News TV. Dopo le polemiche delle ultime settimane, Sonia Bruganelli ha sfiorato l’eliminazione a Ballando con le stelle durante la quarta puntata. La produttrice sembrava fosse sul punto di uscire proprio a inizio serata quando ha perso lo spareggio con Alan Friedman. Il verdetto del pubblico viene, però, annullato con un colpo di scena che ha fatto parecchio discutere gli utenti sui social. A salvarla è stata l’intervento di Rossella Erra che ha tirato in ballo la Wild Card, l’opzione che permette di salvare un concorrente durante quest’edizione. Non a tutti, però, è andata giù l’uso di questa carta su Sonia, soprattutto Guglielmo Mariotto. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Mariotto interviene su Sonia Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) News TV. Dopo le polemiche delle ultime settimane,Bruganelli ha sfiorato l’eliminazione acon ledurante la quarta puntata. La produttrice sembrava fosse sul punto di uscire proprio a inizio serata quando ha perso lo spareggio con Alan Friedman. Il verdetto del pubblico viene, però, annullato con un colpo di scena che ha fatto parecchio discutere gli utenti sui social. A salvarla è stata l’intervento di Rossella Erra che ha tirato in ballo la Wild Card, l’opzione che permette di salvare un concorrente durante quest’edizione. Non a tutti, però, è andata giù l’uso di questa carta su, soprattutto Guglielmo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scandalo a Ballando con le Stelle : Alan Friedman accusato di comportamento violento - nuovi retroscena - Alan Friedman perde le staffe: caos a Ballando con le Stelle. Spunta un retroscena inquietante che potrebbe costargli caro. L'articolo Scandalo a Ballando con le Stelle: Alan Friedman accusato di comportamento violento, nuovi retroscena proviene da ... (Blogtivvu.com)

“Il flirt è già partito”. Ballando con le stelle - la coppia sempre più vicina : il pubblico esulta - A Ballando con le stelle i colpi di scena non mancano mai e, a quanto pare, neppure gli amori. Ce n’è uno in particolare che sembra decollare. In questi giorni il programma è colpito dal caso Alan Friedman. “Quello che è accaduto è successo davanti ... (Caffeinamagazine.it)

“Squalifica per Alan Friedman”. Caos a Ballando con le stelle - brutte cose scoperte ora - Durante una diretta, sabato notte, Davide Maggio ha svelato un retroscena inaspettato: Alan Friedman sarebbe stato protagonista di un acceso scontro con una donna dello staff di Ballando con le Stelle. Il noto giornalista e opinionista televisivo ... (Tuttivip.it)