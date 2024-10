Avetrana – Qui non è Hollywood non andrà in onda: il tribunale l'ha sospesa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che voleva «tutelare l’immagine della cittadina pugliese». La serie sul caso del delitto di Sarah Scazzi è già stata presentata alla Festa del Cinema di Roma Vanityfair.it - Avetrana – Qui non è Hollywood non andrà in onda: il tribunale l'ha sospesa Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice ha accolto il ricorso del sindaco di, Antonio Iazzi, che voleva «tutelare l’immagine della cittadina pugliese». La serie sul caso del delitto di Sarah Scazzi è già stata presentata alla Festa del Cinema di Roma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sindaco di Avetrana, 'stop alla fiction, titolo va rettificato' - Il Tribunale civile di Taranto "ha ordinato alla Groenlandia srl e alla Walt Disney Company Italia srl di sospendere immediatamente la messa in onda della serie tv 'Avetrana. (ANSA) ... (ansa.it)

Avetrana, la serie tv Disney+ sul delitto di Sarah Scazzi, non andrà (per ora). Il tribunale dispone la sospensione - Il Tribunale di Taranto ha sospeso la messa in onda della serie Avetrana – Qui non è Hollywood su Disney+, accogliendo il ricorso del sindaco di Avetrana che temeva una rappresentazione diffamatoria d ... (hwupgrade.it)

Stop alla serie tv su Sarah Scazzi: il tribunale accoglie il ricorso del sindaco di Avetrana - Bloccata "Avetrana - Qui non è Hollywood", la fiction sul delitto di Sarah Scazzi prevista dal 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. Lo ha deciso il giudice della sezione civile del Tribunale di ... (unionesarda.it)