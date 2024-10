Secoloditalia.it - Attacco terroristico ad Ankara: ci sono morti e feriti. Colpita la sede dell’industria aerospaziale (video)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un” nella capitale turcaha fatto “”, davanti alladelle Turkish Aerospace Industries. Lo conferma il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya.In un post su X il ministro scrive che “unè stato sferrato contro gli impianti Tusas”, che si trovano a circa 40 chilometri dal centro di. “Purtroppo – aggiunge – cimartiri ea causa di questo”.ancora in corso Le notizieframmentarie. Secondo i media turchi, l’è ancora in corso. E le vittime sarebbero almeno due. Sarebbe in corso uno scontro a fuoco e ci sarebbero ostaggi.