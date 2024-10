Atp Vienna 2024 ritiro Monfils | Musetti avanza ai quarti senza giocare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buone notizie per Lorenzo, che si è qualificato per idi finale dell’Atp 500 didoveril suo incontro di secondo turno. Nel pomeriggio di mercoledì, pochi minuti dopo che è stato diramato l’ordine di gioco, è arrivato infatti il forfait del suo avversario, Gael. All’indomani della bella vittoria in due set ai danni del connazionale Halys, il francese si è ritirato per un non meglio precisato “malessere” ed ha così spianato la strada per i. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro, che a sua volta ha vinto un derby all’esordio (contro Sonego) arriverà dunque riposato al prossimo match, in programma venerdì, in cui verosimilmente se la vedrà contro Alexander Zverev, prima forza del seeding.