Atalanta-Celtic (Champions League, 23-10-2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Emergenza in difesa per Gasperini, out Kolasinac, Lookman accanto a Retegui

La Champions League dell'Atalanta è iniziata in maniera promettente, il pareggio 0-0 contro l'Arsenal all'esordio poteva essere una vittoria senza il rigore sbagliato da Retegui e il 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha confermato che gli uomini di Gasperini si trovano a proprio agio sul palcoscenico continentale a volte anche più che in campionato.

