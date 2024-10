Quifinanza.it - Allarme della Corte dei Conti Ue sul Pnrr: fondi a rischio di doppio finanziamento

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladeieuropea ha acceso un faro su una possibile bomba a orologeria: ildi. In un report dettagliato, laha spiegato che i sistemi di controllo attuali dell’Unione non bastano a scongiurare la possibilità che alcuni progetti possano riceverepiù volte. E l’Italia è finita sotto la lente per alcuni esempi concreti. Miliardi in gioco: coesione, Connecting Europe eIn ballo ci sono cifre mai viste prima: 358 miliardi di euro per la coesione, 34 miliardi per Connecting Europe e ben 648 miliardi per il Recovery Fund e inazionali. Una sovrapposizione dicosì ampia espone l’Ue a uncrescente di, soprattutto con l’uso di schemi di “financing not linked to costs”, ossia finanziamenti non basati sui costi.