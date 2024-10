Allagamenti, l’esperto: “I due fiumi hanno retto, il problema sono i canali” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Modena, 23 ottobre 2024 – “Il mutamento climatico evidentemente in atto ha ultimamente stravolto ogni precedente statistica sulla frequenza e sull’entità degli eventi di pioggia critici, che hanno interessato anche regioni tradizionalmente ’ben gestite’, leggasi Emilia Romagna e Lombardia”. L’ingegnere Alberto Muratori, 78 anni, è stato dirigente del settore Risorse e Tutela ambientale, coautore del Piano regolatore del 1989, quando si diede vita al ‘Progetto Ambiente’, che mappava il territorio e ne misurava, tra l’altro, anche il carico idraulico. “L’Europa da ben 17 anni ha emanato la Direttiva sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, mentre l’Italia ha intesso recepirne le disposizioni nel nostro ordinamento nel 2010, col compito di realizzare mappe ’di pericolosità’ e Piani di gestione del rischio alluvioni”. Intanto per oggi è stata diramata l’allerta arancione. Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti, l’esperto: “I due fiumi hanno retto, il problema sono i canali” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Modena, 23 ottobre 2024 – “Il mutamento climatico evidentemente in atto ha ultimamente stravolto ogni precedente statistica sulla frequenza e sull’entità degli eventi di pioggia critici, cheinteressato anche regioni tradizionalmente ’ben gestite’, leggasi Emilia Romagna e Lombardia”. L’ingegnere Alberto Muratori, 78 anni, è stato dirigente del settore Risorse e Tutela ambientale, coautore del Piano regolatore del 1989, quando si diede vita al ‘Progetto Ambiente’, che mappava il territorio e ne misurava, tra l’altro, anche il carico idraulico. “L’Europa da ben 17 anni ha emanato la Direttiva sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, mentre l’Italia ha intesso recepirne le disposizioni nel nostro ordinamento nel 2010, col compito di realizzare mappe ’di pericolosità’ e Piani di gestione del rischio alluvioni”. Intanto per oggi è stata diramata l’allerta arancione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti anche a Forlì : "Le fogne non hanno retto". E il fiume Montone rompe gli argini - Anche a Forlì la situazione è complicata. Nel quartiere San San Benedetto si segnalano alcuni allagamenti in via Gorizia, lato ferrovia, così come in via Pelacano, all'altezza di via Isonzo. A quanto pare le problematiche sono riconducibili alle fogne che non sono riuscite più a contenere le... (Today.it)