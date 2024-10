Africa Tajani a G7 | dare risposte concrete per fermare autocrazie

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pescara, 23 ott. (askanews) – Fornire una “risposta globale ambiziosa” alle sfide dello sviluppo e alle molteplici crisi internazionali, guardando in particolare alle opportunità di crescita offerte dal continenteno, che non ha ancora saputo sfruttare al meglio tutte le risorse di cui dispone. Investire in, puntare su sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e salute globale, scommettere sui suoi giovani, significa assicurare “un futuro migliore per tutti”. Ma anche sradicare, sul nascere, le radici più profonde dell’immigrazione irregolare. E’ questo il messaggio lanciato dal G7 Sviluppo di Pescara, che oggi ha vissuto la sua seconda giornata di lavori. “Il G7 ha il dovere di” al continenteno “che ci guarda con grande attenzione.