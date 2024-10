Addio per sempre signora Cinema in lutto per l’attrice | icona di stile e talento

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo del teatro e delpiangono la scomparsa dell'amata attrice. Nata a Glasgow, se n'è andata all'età di 68 anni. La sua morte ha scatenato un'ondata di tributi da parte di colleghi e fan, che ricordano con affetto il suo contributo all'arte. Era particolarmente conosciuta per il suo lavoro teatrale, ma ha lasciato il segno anche nel mondo del, apparendo in celebri commedie romantiche come Maid of Honour e Mamma Mia!. Dopo aver studiato al Conservatorio di Glasgow e aver perfezionato la sua arte del mimo a Parigi, ha avviato una carriera di successo che si è estesa per decenni, spaziando dal palcoscenico al grande schermo.