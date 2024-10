Quifinanza.it - Web tax, Pmi pagheranno come le Big Tech se in Manovra saltano i tetti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Le piccole e medie imprese digitali italiane potrebbero trovarsi ad affrontare una nuova tassa: il governo Meloni punta a far pagare la web tax anche alle Pmi a partire dal 2026. L’imposta sui servizi digitali viene applicata dal 2020 per colpire i giganti del web, che nella maggior parte dei casi hanno sedi fiscali in Paesi con regimi agevolati. Ma il viceministro dell’economia Maurizio Leo ha fatto sapere che a pagare la web tax saranno presto anche le Pmi. L’obiettivo dichiarato è quello di reperire risorse per sostenere le misure promesse in. Marcia indietro di Meloni sulla web tax L’accordo globale sulla tassazione delle Bigè in stallo, ma il governo è comunque in crisi di liquidità . Dunque punta a estendere la web tax anche alle Pmi. La stessa web tax che a suo tempo Giorgia Meloni definì “un’idiozia” e “una vergogna”.