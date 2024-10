“Verso Efebo”: a Palermo tre serate di cinema in attesa del film festival, apre la proiezione di Zindeeq (Di martedì 22 ottobre 2024) Tre serate di cinema a Palermo in attesa dell'Efebo d'Oro film festival, in programma dal 9 al 17 novembre 2024. “Verso Efebo” parte giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 al cinema Gaudium con la proiezione di Zindeeq (2009), l’ultimo film del grande regista palestinese Michel Khleifi, che sarà Palermotoday.it - “Verso Efebo”: a Palermo tre serate di cinema in attesa del film festival, apre la proiezione di Zindeeq Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Trediindell'd'Oro, in programma dal 9 al 17 novembre 2024. “” parte giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 alGaudium con ladi(2009), l’ultimodel grande regista palestinese Michel Khleifi, che sarà

Giovanni Veronesi alla Festa del Cinema di Roma con il docufilm ‘La Valanga Azzurra’ : «È stato come coronare un sogno» - . Non mancano però i momenti difficili: Giovanni Veronesi non si limita a celebrare i successi, ma esplora anche i momenti bui e le sfide personali che hanno segnato gli atleti, offrendo al pubblico un ritratto sincero e umano di quegli eroi. Il doc ripercorre le straordinarie imprese della Valanga Azzurra, un gruppo di campioni che ha portato il tricolore italiano ai vertici dello sci ... (Funweek.it)

“Il Cinema Sublime” - film ad ingresso gratuito al Convento di San Francesco - Metteremo a disposizione degli spettatori una lunga serie di pellicole differenti in grado non solo di far riflettere ma anche di divertire, con in aggiunta il piacere di guardare un film in compagnia per poi approfondirne di volta in volta i punti salienti attraverso dibattiti e confronti con esperti” scrive in una nota Carmine Liccardi, ideatore dell’evento. (Anteprima24.it)