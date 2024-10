Ungheria chiede revoca immunità a Ilaria Salis, lei tuona: “Impossibile processo giusto” (Di martedì 22 ottobre 2024) "Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche" ha commentato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, sostenendo che la decisione sia legata al suo intervento in plenaria in cui ha duramente criticato Victor Orban L'articolo Ungheria chiede revoca immunità a Ilaria Salis, lei tuona: “Impossibile processo giusto” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ungheria chiede revoca immunità a Ilaria Salis, lei tuona: “Impossibile processo giusto” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche" ha commentato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, sostenendo che la decisione sia legata al suo intervento in plenaria in cui ha duramente criticato Victor Orban L'articolo, lei: “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Ue : Salis (Avs) - 'Ungheria chiede revoca mia immunità - Parlamento difenda diritti'** - È tempo di mobilitarsi di nuovo, in nome dell'antifascismo, della democrazia e di una vera giustizia", conclude Salis. "Non sussistono le condizioni minime affinché in Ungheria possa svolgersi un processo giusto. Né per me, né per Maja, né per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista. Abbiamo già dimostrato cosa può la solidarietà. (Liberoquotidiano.it)

Ilaria Salis - l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità. L'eurodeputata : "I tiranni non digeriscono le critiche" - L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il post di Ilaria Salis: "I tiranni non digeriscono le critiche"... (Today.it)

L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis - L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. La conferma è arrivata anche dalla stessa Salis. (Quotidiano.net)