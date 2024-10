Uccise l’ex moglie a coltellate e gettò il corpo in un dirupo | Moustafa Alashri condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro ha, 43enne di origine egiziana, per l’omicidio delAnastasiia, 23enne di origine ucraina. La mattina del 13 novembre 2022con 29nel suo appartamento in viale Trieste, a Fano. I giudici di primo grado hannoanche a risarcire per 300mila euro il figlio minore, adottato dai nonni e ora in Ucraina. All’uomo è stata tolta inoltre la potestà genitoriale. La fuga verso l’Italia Anastasiiaera scappata dall’Ucraina insieme al marito e al figlio di due anni per andare a Fano. Poco più tardi, dopo aver subito maltrattamenti, la donna si separò dal marito, conobbe il nuovo compagno e si trasferì nell’appartamento di quest’ultimo. Quella mattina del 13 novembre 2022, Anastasiia era andata a prendere le sue cose nella vecchia abitazione.