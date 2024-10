Ilnapolista.it - Thiago Motta onestissimo: «Hanno meritato, Stoccarda meglio di noi dal primo minuto»

(Di martedì 22 ottobre 2024): «di noi dal» Prima sconfitta stagionale della Juventus di Giuntoli ea Sky: «, dalgiocatodi noi. La sconfitta va accettata, va digerita il più presto possibile, una notte, un giorno e poi subito in piedi per affrontare una grande partita contro l’Inter. «Non siamo riusciti a togliere questo controllo del gioco che loro fanno. Poche volte abbiamo avuto noi il controllo del gioco. Loè una squadra difficile da affrontare.vinto meritatamente». Capello: Perché soffriamo tanto squadre fisiche con ritmo? Andiamo troppo piano in Italia? «Non è oggi il momento di fare questa analisi sul calcio italiano. Noi oggi abbiamo sofferto ritmo del loro gioco, abbiamo faticato a imporre il nostro gioco per potere competere.