Stop ai cellulari in metro: l'iniziativa romana che sorprende tutti i passeggeri (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Roma arriva un'innovativa iniziativa che promette di trasformare l'esperienza di viaggio in metropolitana in un'opportunità. Da ieri, i passeggeri che salgono a bordo del treno della linea A, parte della campagna "Ogni Libro è un Viaggio", vengono accolti da un ambiente che invita alla lettura e alla scoperta letteraria. Promossa da Rai e dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con Atac, questa iniziativa mira a incoraggiare i viaggiatori a mettere da parte i loro dispositivi digitali per immergersi nel mondo dei libri. La metro letteraria si presenta come un vero e proprio viaggio attraverso i generi letterari. Ogni vagone del treno è stato allestito per rappresentare un diverso genere, dal romanzo classico alla fantascienza, dalla poesia al giallo.

