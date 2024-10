StartAn Idea, al via il contest per giovani imprenditori: come partecipare (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA - C’è tempo fino al 6 novembre per candidarsi al contest dedicato agli imprenditori in erba ‘StartAn Idea’. Nell’ambito del progetto, il Comune di Ancona promuove l’iniziativa rivolta ai giovani under 35 anni, creando un’occasione in cui creatività e spirito di impresa possano esprimersi Anconatoday.it - StartAn Idea, al via il contest per giovani imprenditori: come partecipare Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA - C’è tempo fino al 6 novembre per candidarsi aldedicato agliin erba ‘’. Nell’ambito del progetto, il Comune di Ancona promuove l’iniziativa rivolta aiunder 35 anni, creando un’occasione in cui creatività e spirito di impresa possano esprimersi

Ancona lancia il contest ‘StartAN Idea’ : opportunità per giovani imprenditori under 35 - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . Gli organizzatori forniranno risposte utili per garantire che tutti i partecipanti possano inviare progetti validi e conformi ai requisiti. L’annuncio del vincitore avverrà il 15 novembre, segnando così il culmine di un’opportunità preziosa per i giovani imprenditori e l’intera comunità di Ancona. (Gaeta.it)

